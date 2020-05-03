Защитник «Реала» Марселу не смог сделать выбор между бывшим партнером по команде Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. На их счету 11 «Золотых мячей» на двоих.

— Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол, — приводит слова бразильца AS. — У каждого свои фишки. Поскольку я тренировался с Криштиану и играл с ним 10 лет, могу сказать, что мотивация, которую Криштиану дает на поле, то, что он делает, как говорит — высший уровень. А Месси может просто стоять, затем из ниоткуда получить мяч и забить. Он никогда не злится.

Боль обоих заключается в том, что им не хватает титула чемпиона мира.