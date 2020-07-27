«Эстремадура» требует увеличить число участников чемпионатов Испании. Команда вылетела из сегунды

«Эстремадура» заняла предпоследнее место в завершившемся сезоне сегунды, что привело к понижению в классе.

Однако, из-за ситуации с большим количеством заболевших коронавирусом в «Фуэнлабраде» и тем фактом, что не все турниры в Испании из-за пандемии завершились, «Эстремадура» выступила с официальным заявлением.

Клуб настаивает, что все турниры должны были завершиться на основе регламента. А так как этот регламент был нарушен, «Эстремадура» призывает приостановить решения по вылетам из сегунды и низших дивизионов.

Более того, клуб считает, что число участников примеры должно быть увеличено с 20 до 22 команд, а сегунды — с 22 до 24.