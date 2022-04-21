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Сегодня, 21:57

«Райо Вальекано» с минимальным счетом обыграл «Эспаньол»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Райо Вальекано» обыграл «Эспаньол» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте забил нападающий «Райо Вальекано» Серхи Гвардьола.

«Райо Вальекано» набрал 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эспаньола» 39 очков и 12-я позиция.

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 20:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
0:1
Райо Вальекано
Голы
Гвардьола, 42 (0:1)
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Калеро Дардер Вилена (Меламед, 65) Баре (Эмбарба, 46) Эррера (Морланес, 80) Пуадо (Лорен Морон, 80) Рауль де Томас Алейш Видаль (У Лэй, 87)
Райо Вальекано
Димитриевски Мараш Катена Эрнандес Гарсия Валентин (Марио Суарес, 90) Комесанья (Лопес, 74) Палазон Трехо (Сисс, 65) Гвардьола (Нтека, 90) Альваро Гарсия
Предупреждения
Эмбарба 50’, Алейш Видаль 86’, Кабрера 90+2’, Калеро 90+4’  -  Трехо 40’, Эрнандес 46’, Комесанья 57’, Гарсия 76’
Судьи
Лаос (Испания)

Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Эспаньол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
3
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
4
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 32 10 7 15 33-38 37
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 0 : 0
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 0 : 2
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 1 : 3
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 2 : 3
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 0 : 1
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

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Иньиго Мартинес

Атлетик

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