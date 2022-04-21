«Райо Вальекано» с минимальным счетом обыграл «Эспаньол»

«Райо Вальекано» обыграл «Эспаньол» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте забил нападающий «Райо Вальекано» Серхи Гвардьола.

«Райо Вальекано» набрал 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эспаньола» 39 очков и 12-я позиция.