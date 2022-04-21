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Сегодня, 21:55

Дубль Короны принес «Севилье» победу над «Леванте» в матче ла лиги

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Севилья» одержала победу над «Леванте» (3:2) в матче 33-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

В составе гостей дубль оформил нападающий Хесус Корона. Еще один гол на счету защитника севильцев Жюля Кунде. У хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Хосе Луис Моралес с пенальти и форвард Роберто Сольдадо.

Отметим, что на 71-й минуте игры Моралес не смог реализовать 11-метровый.

Таким образом, «Севилья» набрала 63 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Леванте» с 25 баллами остался на 19-й, предпоследней позиции.

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 20:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
2:3
Севилья
Голы
Корона, 14 (0:1), Моралес, 22 (1:1), Корона, 27 (1:2), Кунде, 82 (1:3), Сольдадо, 87 (2:3)
Нереализованный пенальти
Моралес 71
Леванте
Карденас Сон Пьер Везу (Сольдадо, 76) Постиго (Дуарте, 40) Мирамон (Сараччи, 77) Радойя Пепелу Мелеро (Барди, 66) Моралес Гомес (Кантеро, 76)
Севилья
Буну Хесус Навас (Монтиэль, 55) Акунья (Аугустинссон, 85) Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан (Дилэйни, 55) Корона Ракитич Окампос Эн-Несири (Оливер Торрес, 72) Гомес (Мир, 72)
Предупреждения
Пепелу 57’  -  Хоан Хордан 4’, Хесус Навас 22’, Монтиэль 63’, Акунья 69’, Мир 90+5’
Судьи
Эскудерос (Испания)
Футбол
ФК Леванте
ФК Севилья
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
3
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
4
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 32 10 7 15 33-38 37
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 0 : 0
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 0 : 2
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 1 : 3
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 2 : 3
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 0 : 1
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Хетафе

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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
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Жюль Кунде

Севилья

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