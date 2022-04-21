Дубль Короны принес «Севилье» победу над «Леванте» в матче ла лиги
«Севилья» одержала победу над «Леванте» (3:2) в матче 33-го тура ла лиги.
Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.
В составе гостей дубль оформил нападающий Хесус Корона. Еще один гол на счету защитника севильцев Жюля Кунде. У хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Хосе Луис Моралес с пенальти и форвард Роберто Сольдадо.
Отметим, что на 71-й минуте игры Моралес не смог реализовать 11-метровый.
Таким образом, «Севилья» набрала 63 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Леванте» с 25 баллами остался на 19-й, предпоследней позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|
2
|Севилья
|33
|17
|12
|4
|49-27
|63
|
3
|Атлетико
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|
4
|Барселона
|31
|17
|9
|5
|60-32
|60
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|
8
|Атлетик
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|
10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|
11
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
12
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|
13
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
14
|Р. Вальекано
|32
|10
|7
|15
|33-38
|37
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|
20
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
|19.04
|20:00
|
Мальорка – Алавес
|2 : 1
|19.04
|22:00
|
Бетис – Эльче
|0 : 1
|19.04
|22:30
|
Вильярреал – Валенсия
|2 : 0
|20.04
|20:00
|
Атлетико – Гранада
|0 : 0
|20.04
|21:00
|
Сельта – Хетафе
|0 : 2
|20.04
|22:30
|
Осасуна – Реал
|1 : 3
|21.04
|20:00
|
Леванте – Севилья
|2 : 3
|21.04
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|0 : 1
|21.04
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:30
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|27
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6