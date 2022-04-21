Дубль Короны принес «Севилье» победу над «Леванте» в матче ла лиги

«Севилья» одержала победу над «Леванте» (3:2) в матче 33-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

В составе гостей дубль оформил нападающий Хесус Корона. Еще один гол на счету защитника севильцев Жюля Кунде. У хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Хосе Луис Моралес с пенальти и форвард Роберто Сольдадо.

Отметим, что на 71-й минуте игры Моралес не смог реализовать 11-метровый.

Таким образом, «Севилья» набрала 63 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Леванте» с 25 баллами остался на 19-й, предпоследней позиции.