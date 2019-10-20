«Эспаньол» проиграл в первом матче после смены главного тренера

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» победил «Эспаньол» со счетом 1:0. Команда из Барселоны не смогла добиться победы в первом матче под руководством нового главного тренера. «Эспаньол» с 5 очками продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Лига 1

9-й тур

«Эспаньол» — «Вильярреал» — 0:1 (0:1)

Гол: Токо-Экамби, 17.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса, Гомес (У Лэй, 77), Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 57), Рока, Кальери, Варгас (Феррейра, 71).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Морено (Фунес Мори, 90+3), Пау Торрес, Касорла (Онтиверос, 71), Иборра, Мойсес Гомес, Замбо, Х.Морено, Токо-Экамби (Чиквуэзе, 81).

Предупреждения: Иборра, 51. Эспиноса, 90+3. Диего Лопес, 90+5.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

20 октября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

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