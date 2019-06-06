"Эспаньол" подтвердил уход главного тренера, который возглавит "Бетис"

"Эспаньол" на своем официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером Руби, который вывел команду в еврокубки впервые за 12 лет. Ожидается, что Руби возглавит "Бетис", который выплатит "Эспаньолу" компенсацию в размере 900 тысяч евро.

Испанские СМИ отмечают, что руководство "Эспаньола" было разочаровано поведением Руби, который решил променять команду, финишировавшую в ла лиге седьмой, на "Бетис", который предложил более выгодный контракт. В "Эспаньоле" Руби сменит тренер резервной команды Давид Гальего.