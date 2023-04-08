«Атлетик» выиграл у «Эспаньола» благодаря голам братьев Уильямс

«Атлетик» на выезде обыграл «Эспаньол» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В составе баскского клуба забивали братья Уильямс — Нико и Иньяки. У клуба из Барселоны отметился Серхи Дардер.

В концовке матча две желтые карточки и удаление заработал защитник каталонцев Алеиш Видаль.

«Атлетик» набрал 40 очков и поднялся на 7-е место. «Эспаньол» потерпел пятое поражение подряд и занимает 18-ю строчку в ла лиге.