«Осасуна» одержала волевую победу над «Эльче»

«Осасуна» дома одержала волевую победу над «Эльче» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Гости открыли счет на 44-й минуте благодаря удару Тете Моренте. Хозяева отыграли один гол на 71-й минуте после удара Абде, а спустя 13 минут Абде оформил дубль, забив победный мяч.

«Осасуна» с 38 очками поднялась на 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эльче» — последний с 13 очками.