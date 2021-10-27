«Атлетик» и «Эспаньол» сыграли вничью

«Эспаньол» и «Атлетик» сыграли вничью в 11-м туре чемпионата Испании. Рауль де Томас с пенальти открыл счет на 33-й минуте встречи. После перерыва Иньяки Уильямс вернул равновесие.

Чемпионат Испании

11-й тур

«Эспаньол» — «Атлетик» — 1:1 (1:0)

Голы: Рауль де Томас, 33 — с пенальти (1:0). Иньяки Уильямс, 52 (1:1).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Гомес, Педроса, Дардер (Давид Лопес, 90), Мелендо (Эррера, 58), Морланес (Пуадо, 68), Меламед (Димата, 68), Алейш Видаль, Эмбарба (Вадильо, 90), Рауль де Томас.

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Лекуэ, Альварес, Вивиан (Нуньес, 59), Икер Муниаин (Дани Гарсия, 72), Весга, Сансет (Морсильо, 85), Венседор (Рауль Гарсия, 72), Иньяки Уильямс, Уильямс (Беренгер, 72).

Предупреждения: Эррера, 73. Беренгер, 75. Альварес, 90+3.

Удаление: Рауль де Томас, 90+4.

Судья: Ортис Арьяс.

26 октября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».