Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Алавес» победил «Эльче» в матче чемпионата Испании

21:57
Теги:

«Алавес» победил «Эльче» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на 47-й минуте забил полузащитник Мамаду Лум.

«Алавес» набрал 9 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эльче» 10 очков и 14-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

11-й тур

«Алавес» — «Эльче» — 1:0 (0:0)

Гол: Лум, 47.

«Алавес»: Пачеко (Сивера, 84), Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 60), Дуарте, Томас Пина (Мойя, 60), Понс (Ману Гарсия, 74), Лум, Хоселу, Риоха, Пеллистри (Мендес, 74).

«Эльче»: Касилья (Бадиа, 84), Бигас, Мохика, Роко, Паласиос, Маскарель (Херард Гумбау, 80), Гути, Лукас (Пасторе, 63), Фидель (Бенедетто, 63), Бойе (Каррильо, 74), Тете Моренте (Пере Милья, 74).

Предупреждения: Ксимо Наварро, 18. Роко, 42.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

26 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Алавес — Эльче

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло
На Урале зампрокурора привязали к авто за голову и протащили по дороге
0