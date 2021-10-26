«Алавес» победил «Эльче» в матче чемпионата Испании
«Алавес» победил «Эльче» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол встречи на 47-й минуте забил полузащитник Мамаду Лум.
«Алавес» набрал 9 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эльче» 10 очков и 14-я строчка.
Чемпионат Испании. Лига 1
11-й тур
«Алавес» — «Эльче» — 1:0 (0:0)
Гол: Лум, 47.
«Алавес»: Пачеко (Сивера, 84), Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 60), Дуарте, Томас Пина (Мойя, 60), Понс (Ману Гарсия, 74), Лум, Хоселу, Риоха, Пеллистри (Мендес, 74).
«Эльче»: Касилья (Бадиа, 84), Бигас, Мохика, Роко, Паласиос, Маскарель (Херард Гумбау, 80), Гути, Лукас (Пасторе, 63), Фидель (Бенедетто, 63), Бойе (Каррильо, 74), Тете Моренте (Пере Милья, 74).
Предупреждения: Ксимо Наварро, 18. Роко, 42.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
26 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса».
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