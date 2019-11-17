Эрик Абидаль: «Ракитича предупреждали, что он будет меньше играть»

Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль высказался по поводу положения полузащитника Ивана Ракитича в команде. Он подчеркнул, что хорвата предупреждали о сокращении игрового времени.

— Тренер еще в начале сезона объявил, что Иван будет играть меньше, чем раньше, — цитирует El Mundo Deportivo Абидаля. — Я разговаривал с ним. Мы согласны, что для него это сложная ситуация, потому что он перешел от статуса игрока стартового состава к статусу игрока замены. Я хочу ему помочь. Но это спортивный выбор, который мы должны принять. Посмотрим, как это решить.