Эмери: «Верим, что скоро Иосифов сделает шаги, чтобы стать важным игроком «Вильярреала»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением об игре российского форварда Никиты Иосифова за вторую команду.

«Никита очень здорово работает каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок.

С первой игры на предсезонке против «Марселя» он производит приятное впечатление. Мне приятно работать с ним, потому что он все делает с улыбкой, наслаждается работой, понимает, что у него появилась хорошая карьерная возможность. Ему все нравится, нравится жизнь на базе. А мне нравится, что он тренируется с основным составом, хоть и играет за вторую команду.

Он был заявлен на игру с «Бетисом», летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим. Мы верим, что скоро он сделает шаги, чтобы стать важным футболистом «Вильярреала», — сказал Эмери в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

20-летний россиянин выступает за «Вильярреал» с июля 2021 года. В 5 матчах за «Вильярреал Б» Иосифов забил три гола в третьей лиге Испании.