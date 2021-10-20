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Фати продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года, сумма отступных — миллиард евро

20 октября, 22:50
Ансу Фати. Фото Instagram
Ансу Фати. Фото Instagram
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Ансу Фати продлил контракт с «Барселоной», сообщает 20 октября официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Также указано, что в контракт прописана сумма отступных в миллиард евро. 18-летний нападающий с испанским паспортом в текущем сезоне провел пять матчей за «Барсу» и забил два мяч при одной голевой передаче. Предыдущий контракт истекал в 2022 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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  • so1o

    Ньюкасл выкупит и все финансовые проблемы Барселоны будут решены..

    20.10.2021

  • zentmaison

    А я думал, что рабство уже давно отменили...

    20.10.2021