Ансу Фати продлил контракт с «Барселоной», сообщает 20 октября официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Также указано, что в контракт прописана сумма отступных в миллиард евро. 18-летний нападающий с испанским паспортом в текущем сезоне провел пять матчей за «Барсу» и забил два мяч при одной голевой передаче. Предыдущий контракт истекал в 2022 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.