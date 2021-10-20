Фати продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года, сумма отступных — миллиард евро
20 октября, 22:50
Ансу Фати продлил контракт с «Барселоной», сообщает 20 октября официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
2027#DreamTeen pic.twitter.com/OdgWCB156r— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021
Также указано, что в контракт прописана сумма отступных в миллиард евро. 18-летний нападающий с испанским паспортом в текущем сезоне провел пять матчей за «Барсу» и забил два мяч при одной голевой передаче. Предыдущий контракт истекал в 2022 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
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