Вальбуэна: «Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Бензема не явился в суд»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна прокомментировал ход заседания по делу о шантаже видеозаписью интимного характера со стороны нападающего «Реала» Карима Бензема.

«Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Бензема не явился в суд. Обидно, но что поделать. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется», — приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

Напомним, что следствие подозревает нападающего «Реала» в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с его участием.

Если вина Бензема будет доказана, то он может оказаться в тюрьме сроком на пять лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.