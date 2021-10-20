Вальбуэна: «Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Бензема не явился в суд»
Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна прокомментировал ход заседания по делу о шантаже видеозаписью интимного характера со стороны нападающего «Реала» Карима Бензема.
«Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Бензема не явился в суд. Обидно, но что поделать. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется», — приводит слова Вальбуэна RMC Sport.
Напомним, что следствие подозревает нападающего «Реала» в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
Если вина Бензема будет доказана, то он может оказаться в тюрьме сроком на пять лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/societe/en-direct-affaire-de-la-sextape-benzema-affronte-valbuena-devant-le-tribunal_LN-202110200107.html
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