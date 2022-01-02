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«Эльче» и «Гранада» сыграли вничью, хозяева отыграли второй тайм в меньшинстве

20:19
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«Эльче» сыграл вничью с «Гранадой» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

На 47-й минуте у хозяев был удален Диего Гонсалес, а в концовке первого тайма — главный тренер Франсиско Родригес.

«Эльче» набрал 16 очков и занимает 17-е место. У «Гранады» 23 очка и 12-я позиция.

Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 18:15. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
0:0
Гранада
Эльче
Бадиа Диего Гонсалес Бигас Паласиос Мохика Херард Гумбау Пасторе (Верду, 54 ) Маскарель Каррильо (Пьятти, 80 ) Тете Моренте (Пере Милья, 69 ) Фидель (Хосан, 69 )
Гранада
Машимиану Санчес Нева Кини (Диас, 64) Гоналон (Руис, 81) Милья Торренте Суарес Пуэртас (Соро, 81) Мачис Хорхе Молина
Предупреждения
Фидель 45, Пасторе 45, Тете Моренте 45  -  Мачис 45, Суарес 45, Кини 58
Удаления
Диего Гонсалес 47
Судьи
Вега

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
2-й тайм

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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