Дубль Корреа принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Дубль в составе победителей сделал Анхель Корреа. Он отличился на 28-й и 53-й минутах.
«Атлетико» набрал 32 очка и занимает четвертое место. У «Райо» 30 очков и пятая позиция.
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