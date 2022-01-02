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Дубль Корреа принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

20:08
Анхель Корреа. Фото Twitter
Анхель Корреа. Фото Twitter
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«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Анхель Корреа. Он отличился на 28-й и 53-й минутах.

«Атлетико» набрал 32 очка и занимает четвертое место. У «Райо» 30 очков и пятая позиция.

Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 18:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Райо Вальекано
Голы
Корреа, 28 (1:0), Корреа, 53 (2:0)
Атлетико
Облак Хименес Лоди Эрмосо Триппьер Кондогбья де Пауль Лемар Суарес (Кунья, 72 ) Корреа Феррейра-Карраско (Фелипе, 90 )
Райо Вальекано
Зидан Мараш Родригес (Трехо, 59) Бальиу Савелич Гарсия Валентин Комесанья (Фалькао, 76) Палазон (Мартин, 46) Лопес (Бебе, 59) Гвардьола (Агирре, 82)
Предупреждения
Суарес 26, Хименес 63, де Пауль 73  - 
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Основные источники исследования

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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