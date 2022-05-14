Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, что думает об игре нападающего «Реала» Карима Бензема.

«Мне нравится Бензема. Он футболист, обладающий невероятными качествами. В этом сезоне его дела идут отлично. Я надеюсь, он выиграет как можно больше индивидуальных наград», — цитирует Роналдиньо RMC Sport.

В нынешнем розыгрыше Бензема сыграл в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 15 результативных передач. 34-летний француз является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (27 голов) и Лиги чемпионов (15).