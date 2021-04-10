Экс-игрок «Эспаньола» Кузнецов считает, что у «Реала» без Рамоса и Варана могут возникнуть проблемы в класико

Бывший игрок «Эспаньола», «Алавеса» и «Осасуны» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Без Рамоса и Варана игра изменится. Все знают, кто такой Рамос, что он в последнее время много забивает, от его мастерства строится оборона в «Реале». Варан тоже завоевал популярность голами и надежной игрой в обороне. Без них могут возникнуть проблемы в центральной зоне.

«Барселона» среди лидеров, на очко отстает от «Атлетико». Мы опять увидели Месси, каким он был всегда, хотя в начале сезона у него не клеилась игра, так как много молодежи влилось в команду, новый тренер (Рональд Куман), проблемы с бывшим президентом. Многое навалилось, и это не в лучшую сторону для команды и для лидера. Но потихоньку игра восстановилась, приняли требования Кумана игроки, Месси вновь забивает и ведет команду в чемпионству», — приводит слова Кузнецова РЕН ТВ.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.