Экс-игрок «Эспаньола» Кузнецов считает, что у «Реала» без Рамоса и Варана могут возникнуть проблемы в класико
Бывший игрок «Эспаньола», «Алавеса» и «Осасуны» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».
«Без Рамоса и Варана игра изменится. Все знают, кто такой Рамос, что он в последнее время много забивает, от его мастерства строится оборона в «Реале». Варан тоже завоевал популярность голами и надежной игрой в обороне. Без них могут возникнуть проблемы в центральной зоне.
«Барселона» среди лидеров, на очко отстает от «Атлетико». Мы опять увидели Месси, каким он был всегда, хотя в начале сезона у него не клеилась игра, так как много молодежи влилось в команду, новый тренер (Рональд Куман), проблемы с бывшим президентом. Многое навалилось, и это не в лучшую сторону для команды и для лидера. Но потихоньку игра восстановилась, приняли требования Кумана игроки, Месси вновь забивает и ведет команду в чемпионству», — приводит слова Кузнецова РЕН ТВ.
Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/821505-kuznetsov-nazval-slabuiu-tochku-reala-v-protivostoianii-s-barselonoi
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