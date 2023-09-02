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Сегодня, 02:49

«Альмерия» подписала Монтеса. Мексиканцем интересовалось «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сесар Монтес.
Фото AFP

«Альмерия» объявила о переходе из «Эспаньола» защитника Сесара Монтеса. 26-летний мексиканец подписал контракт до 2028 года.

Минувшим летом интерес к мексиканскому защитинку проявляло московское «Динамо». По информации «СЭ», испанский клуб хотел за игрока получить 10 миллионов евро.

Монтес играл за с «Эспаньол» с январе 2023 года. Он провел 22 матча за каталонский клуб и забил 3 гола.

Сесар Монтес. «Динамо» готовит улучшенное предложение по Монтесу
Футбол
ФК Альмерия
ФК Эспаньол
Сесар Монтес
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«Сельта» выиграла у «Альмерии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
3
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
4
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
5
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
6
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
7
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
8
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
9
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
10
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
11
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
12
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
13
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
17
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
18
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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36 тур
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38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
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3.09 22:00
Осасуна – Барселона
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Ферран Торрес

Ферран Торрес

Барселона

 2
П
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Луис Риоха

Луис Риоха

Алавес

 2
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Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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