Эден Азар не захотел переходить в «Ньюкасл»

Полузащитник Эден Азар отказался переходить в «Ньюкасл», сообщает Sport.es.

«Сороки» предложили за 31-летнего бельгийца 40 миллионов евро и еще 10 миллионов были запланированы в качестве бонусов. Мадридский клуб был готов заключить сделку, однако сам Азар отказался от трансфера.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.