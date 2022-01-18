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Сегодня, 14:27

Эден Азар не захотел переходить в «Ньюкасл»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Эден Азар отказался переходить в «Ньюкасл», сообщает Sport.es.

«Сороки» предложили за 31-летнего бельгийца 40 миллионов евро и еще 10 миллионов были запланированы в качестве бонусов. Мадридский клуб был готов заключить сделку, однако сам Азар отказался от трансфера.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Эден Азар
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал
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