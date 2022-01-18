«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью легенды «Реала» Хенто

Хенто защищал цвета «Реала» с 1953 по 1971 год. За это время он выиграл 6 евротрофеев, 12 титулов ла лиги, два Кубка страны, один Межконтинентальный кубок и ряд других турниров. В его активе 23 трофея, завоеванных с «Реалом».