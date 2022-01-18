Серхио Рико согласился на переход в «Мальорку»

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико дал согласие на переход в «Мальорку», сообщает Marca. Теперь футболист ожидает, когда клубы смогут договориться об условиях трансфера.

Ранее появлялась информация, что «Мальорка» может арендовать голкипера.

Контракт 28-летнего испанца с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне он провел за «ПСЖ» только 1 игру в чемпионате Франции.