«Барселона» хочет продлить контракт с 17-летним рекордсменом сборной Испании
«Барселона» хочет продлить контракт с 17-летним полузащитником Гави
15:19
«Барселона» хочет продлить контракт с 17-летним полузащитником Гави. Клуб предлагает молодому хавбеку новый 5-летний контракт на улучшенных финансовых условиях, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Накануне Гави стал рекордсменом сборной Испании. Он стал самым молодым футболистом в истории национальной комнады — Гави вышел на поле в возрасте 17 лет и 62 дней.
Гави является выпускником академии «Барселоны», хотя начинал обучение в школе «Бетиса».
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