«Барселона» хочет продлить контракт с 17-летним рекордсменом сборной Испании

«Барселона» хочет продлить контракт с 17-летним полузащитником Гави. Клуб предлагает молодому хавбеку новый 5-летний контракт на улучшенных финансовых условиях, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Накануне Гави стал рекордсменом сборной Испании. Он стал самым молодым футболистом в истории национальной комнады — Гави вышел на поле в возрасте 17 лет и 62 дней.

Гави является выпускником академии «Барселоны», хотя начинал обучение в школе «Бетиса».