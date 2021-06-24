Эдегор подтвердил, что вернется в «Реал» этим летом

Полузащитник Мартин Эдегор, выступавший в минувшем сезоне за «Арсенал» на правах аренды, подтвердил, что вернется в «Реал» этим летом.

«Когда «Реал» меня отпускал, мне ясно дали понять, что хотят, чтобы я вернутся. Так и будет. Мой статус — футболист «Реала», я начну тренировки с командой через полторы недели. Я еще не говорил с Карло Анчелотти, который вернулся в команду, но я уже пообщался со многими из клуба. Я чувствую, что все в целом довольны ситуацией», — приводит TV2 слова Эдегора.

Эдегор выступал за «Арсенал» с января 2021 года. На счету 22-летнего норвежца 2 гола и 2 результативных передачи в 20 матчах за «канониров» в сезоне-2020/21.