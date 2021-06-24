У «Барселоны» нет предложений по Коутиньо
12:45
У «Барселоны» нет никаких предложений по полузащитнику Филиппе Коутиньо, сообщает L'Esportiu.
По данным источника, каталонцы склоняются к тому, чтобы сохранить футболиста в клубе, так как никто не готов платить за него 50 миллионов евро из-за финансковых проблем на фоне пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Коутиньо заинтересован «Лестер».
29-летний аргентинец не играет за «Барселону» с декабря, так как восстанавливается после травмы. Стоит отметить, что «Барселона» так и не выплатила «Ливерпулю» 50 миллионов евро за игрока.
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