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Менди хочет получить новый контракт на улучшенных условиях в «Реале»

10:37
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Защитник «Реала» Ферлан Менди хочет улучшенных условий в клубе, сообщает Marca.

По информации источника, 26-летний француз хочет получить новый контракт с повышенной зарплатой. Сообщается, что клуб в данный момент не готов удовлетворить финансовые запросы игрока.

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 француз провел 38 матчей за команду, на его счету 2 гола. Контракт футболиста действует до июня 2025 года.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/06/23/60d3642d22601d7c4e8b45c3.html

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