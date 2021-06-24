Менди хочет получить новый контракт на улучшенных условиях в «Реале»
10:37
Защитник «Реала» Ферлан Менди хочет улучшенных условий в клубе, сообщает Marca.
По информации источника, 26-летний француз хочет получить новый контракт с повышенной зарплатой. Сообщается, что клуб в данный момент не готов удовлетворить финансовые запросы игрока.
Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 француз провел 38 матчей за команду, на его счету 2 гола. Контракт футболиста действует до июня 2025 года.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/06/23/60d3642d22601d7c4e8b45c3.html
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