Менди хочет получить новый контракт на улучшенных условиях в «Реале»

Защитник «Реала» Ферлан Менди хочет улучшенных условий в клубе, сообщает Marca.

По информации источника, 26-летний француз хочет получить новый контракт с повышенной зарплатой. Сообщается, что клуб в данный момент не готов удовлетворить финансовые запросы игрока.

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 француз провел 38 матчей за команду, на его счету 2 гола. Контракт футболиста действует до июня 2025 года.