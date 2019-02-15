Джон Тошак: "Бэйл - невероятно талантливый игрок, но он расплатился за это травмами"

Известный в прошлом валлийский футболист и тренер Джон Тошак поделился мнением о вингере "Реала" и сборной Уэльса Гарете Бэйле.

- Бэйл дебютировал при мне в международных матчах, когда ему было 17. Он великий игрок, когда в форме, - приводит слова Тошака AS. - Безусловно, Гарет - невероятно талантливый игрок, но он расплатился за это травмами. Бэйл до сих пор не учит испанский? Когда ты переезжаешь в другую страну, ты должен выучить ее язык в знак уважения к фанатам. Гарету стоит приложить усилия.

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