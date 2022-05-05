Джоэл Эмбиид поздравил «Реал» с выходом в финал Лиги чемпионов

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал победу «Реала» в полуфинальном матче с «Манчестер Сити» (1:3).

«Возвращение. Хала Мадрид», — написал в своих социальных сетях Эмбиид.

В первом матче «горожане» обыграли «Реал» со счетом 4:3. В ответной игре «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира. 28 мая мадридцы сыграют с «Ливерпулем» на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.