Арсен Венгер восхитился физической формой Карима Бензема

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о результативности форварда «Реала» Карима Бензема.

34-летний футболит забил гол с пенальти в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).

«У Бензема было два или три лишних килограмма до 30 лет. Сейчас он атлет, один из лучших нападающих в мире», — цитирует Венгера BeIN Sports.

В первом матче «горожане» обыграли «Реал» со счетом 4:3. В ответной игре «Реал» одержал волевую победу со счетом 3:1 и вышел в финал турнира. 28 мая мадридцы сыграют с «Ливерпулем» на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.