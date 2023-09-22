Дюков: «Мне по-человечески жаль Рубиалеса»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отставку главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса после поцелуя футболистки национальной команды.

«Я знаю Рубиалеса, отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в Испании, — цитирует Дюкова ТАСС. — Но я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль».

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

10 сентября Рубиалес объявил, что покидает свой пост главы RFEF. Сообщалось, что Чеферин убедил его подать в отставку в связи с тем, что эта ситуация может повлиять на шансы Испании на проведение чемпионата Европы в 2030 году.