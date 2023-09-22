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Бельерин: «После поражения от «Барселоны» и «Рейнджерса» «Бетису» обязательно нужно побеждать в следующей игре»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин поделился мнением о поражении в матче Лиги Европы против «Рейнджерса» (0:1).

«После поражения от «Барселоны» и «Рейнджерса» нам обязательно нужно побеждать в следующей игре. Мы строим что-то особенное с этой командой, но сейчас важно, чтобы мы начали выигрывать», — приводит слова Бельерина официальный сайт УЕФА.

В следующем матче «Бетис» 24 сентября встретится с «Кадисом» в чемпионате Испании.

Эктор Бельерин
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Рейнджерс
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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