Бельерин: «После поражения от «Барселоны» и «Рейнджерса» «Бетису» обязательно нужно побеждать в следующей игре»

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин поделился мнением о поражении в матче Лиги Европы против «Рейнджерса» (0:1).

«После поражения от «Барселоны» и «Рейнджерса» нам обязательно нужно побеждать в следующей игре. Мы строим что-то особенное с этой командой, но сейчас важно, чтобы мы начали выигрывать», — приводит слова Бельерина официальный сайт УЕФА.

В следующем матче «Бетис» 24 сентября встретится с «Кадисом» в чемпионате Испании.