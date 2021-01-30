Два игрока «Атлетико» заразились коронавирусом
13:52
Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско и защитник команды Марио Эрмосо заразились коронавирусом, информирует пресс-служба клуба. Их тесты дали положительный результат. Оба игрока ушли на самоизоляции.
«Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на семь очков.
Завтра команда сыграет с «Кадисом» в рамках 21-го тура.
Nuestros jugadores @CarrascoY21 y @mariohermoso5 han dado positivo por COVID-19 en las ?ltimas pruebas PCR realizadas; se encuentran en sus respectivos domicilios cumpliendo el aislamiento que marca el protocolo.— Atl?tico de Madrid (@Atleti) January 30, 2021
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