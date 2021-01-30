Два игрока «Атлетико» заразились коронавирусом

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско и защитник команды Марио Эрмосо заразились коронавирусом, информирует пресс-служба клуба. Их тесты дали положительный результат. Оба игрока ушли на самоизоляции.

«Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на семь очков.

Завтра команда сыграет с «Кадисом» в рамках 21-го тура.