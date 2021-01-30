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Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Ниццу»

10:58
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Ниццу», сообщает Nice-Matin.

По информации источника, клубы близки к договоренности о переходе 21-летнего француза. Издание не уточняет, будет ли это трансфер или аренда.

В сезоне-2020/21 Тодибо выступает за «Бенфику» на правах аренды. Защитник провел 2 матча за португальскую команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.nicematin.com/football/le-defenseur-du-fc-barcelone-jean-clair-todibo-tres-proche-de-logc-nice-638022

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