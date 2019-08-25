Дубль Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Бетис». Фекир забил дебютный гол за гостей

«Барселона» дома одержала победу над «Бетисом» (5:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании. В составе каталонцев дублем отметился форвард Антуан Гризманн, по разу отличились — защитник Жорди Альба, хавбек Артуро Видаль и нападающий Карлес Перес.

За гостей забил свой первый гол полузащитник Набиль Фекир, который перешел в испанскую команду летом из «Лиона». Второй мяч на счету нападающего Лорена Морона.

«Барселона» с тремя очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» — 20-я строчка и 0 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Барселона» — «Бетис» — 5:2 (1:1)

Голы: Фекир, 15 (0:1). Гризманн, 41 (1:1). Гризманн, 50 (2:1). Перес, 56 (3:1). Жорди Альба, 60 (4:1). Видаль, 77 (5:1). Лорен Морон, 79 (5:2).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто, Бускетс (Видаль, 74), де Йонг, Рафинья (Фирпо, 81), Гризманн, Перес (Фати, 78).

«Бетис»: Мартин, Эмерсон, Бартра, Сидней, Педраса, Фекир, Виллиам Карвалью, Гуардадо (Хоакин, 61), Каналес (Лайнес, 75), Тельо (Каптум, 61), Лорен Морон.

Предупреждения: Пике, 32. Виллиам Карвалью, 90.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

25 августа. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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