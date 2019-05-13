Домашная форма "Барселоны" на следующий сезон будет выполнена в сине-гранатовую шашечку

В сети появились новые фотографии домашней формы "Барселоны" на сезон 2019/20. Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike.
Футболка будет выполнена в привычных сине-гранатовых цветах, но не в традиционную полоску, а в шашечку.
"Шашечная" расцветка – редкость в футболе. Самыми известными подобными формами являются футболки сборной Хорватии и португальской "Боавишты".
Официально новую экипировку должны представить в мае.
New picture of Barcelona's home kit for next season [FootyHeadlines] pic.twitter.com/SRzhft44Ru– Grup 14 (@G14_en) 13 мая 2019 г.
🔵🔴🏁 Barcelona 19-20 Home Kit Leaked - New Picture: https://t.co/HKadqar2da– Footy Headlines (@Footy_Headlines) 13 мая 2019 г.
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