Домашная форма "Барселоны" на следующий сезон будет выполнена в сине-гранатовую шашечку

В сети появились новые фотографии домашней формы "Барселоны" на сезон 2019/20. Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike.

Футболка будет выполнена в привычных сине-гранатовых цветах, но не в традиционную полоску, а в шашечку.

"Шашечная" расцветка – редкость в футболе. Самыми известными подобными формами являются футболки сборной Хорватии и португальской "Боавишты".

Официально новую экипировку должны представить в мае.

New picture of Barcelona's home kit for next season [FootyHeadlines] pic.twitter.com/SRzhft44Ru – Grup 14 (@G14_en) 13 мая 2019 г.