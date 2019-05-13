14:30 | Футбол — Испания

Домашная форма "Барселоны" на следующий сезон будет выполнена в сине-гранатовую шашечку

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В сети появились новые фотографии домашней формы "Барселоны" на сезон 2019/20. Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike.

Футболка будет выполнена в привычных сине-гранатовых цветах, но не в традиционную полоску, а в шашечку.

"Шашечная" расцветка – редкость в футболе. Самыми известными подобными формами являются футболки сборной Хорватии и португальской "Боавишты".

Официально новую экипировку должны представить в мае.

 

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