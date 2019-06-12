Дома Зидана и Иско ограбили

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и полузащитник команды Иско стали жертвами грабителей, информирует El Chiringuito TV. В их дома проникли злоумышленники. Отмечается, что Зидана и Иско в этот момент не было дома. Других подробностей происшествия не сообщается.

На прошлой неделе грабители проникли в дом бывшего нападающего "Реала" Альваро Мораты, ныне выступающего за "Атлетико". Ранее пострадали и другие известные футболисты. Среди них Карим Бензема, Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг и другие.

"Реал" порекомендовал игрокам им не выкладывать домашние фото в Инстаграме и других социальных сетях, так как это может помочь в ограблении.