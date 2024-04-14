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Дмитрий Черышев: «Жить в Испании — почти то же самое, что и у нас, в России»

Алина Савинова
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Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о жизни в Испании.

«Мне абсолютно всего хватало в Испании. Мы жили в шикарных условиях, в хороших городах, а рядом море и океан. Всего было достаточно, а главное, что близкие люди тоже были рядом. Главное отличие Испании от России — умеренная и спокойная жизнь. Общее: что мы, что они любят по субботам и воскресеньям ездить на дачу. Хотя, даже несмотря на это, стадионы по выходным были забиты. А так, жить в Испании почти то же самое, что и жить у нас, в России», — цитирует Черышева Sport24.

В Испании экс-нападающий выступал за «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс», а в качестве тренера работал в детских командах «Реала» и «Севилье». На данный момент 54-летний специалист возглавляет «Шинник».

Источник: Sport24
Футбол
Дмитрий Черышев
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«Севилья» победила «Лас-Пальмас», который с 6-й минуты играл в меньшинстве
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
10
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
11
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
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 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
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 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
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 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
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