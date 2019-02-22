Димитар Бербатов: "Бэйла винят во всех бедах "Реала"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов считает, что его к его экс-партнеру по команде Гарету Бэйлу несправедливо относятся в "Реале". По мнению болгарина, бывший самый дорогой игрок мира должен подумать об уходе из команды.

- Бэйла винят во всем, что идет не так в "Реале", это несправедливо, - цитирует AS Бербатова. - Если посмотрите на статистику - 12 голов в 30 матчах в сезоне - он все еще неплох, но по какой-то причине он мальчик для битья.

Если игрока не ценят, ему нужно двигаться дальше.

Что касается "Тоттенхэма", не думаю, что у "шпор" есть 100 миллионов фунтов. Но Бэйл - игрок мирового уровня, который может играть где угодно.