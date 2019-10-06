Диего Симеоне: «Были матчи, где никаких пенальти за такое не назначалось»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал назначение пенальти в ворота его команды в матче чемпионата Испании с «Вальядолидом» (0:0). Арбитр назначил пенальти после консультации с ВАР, но «Вальядолид» не реализовал одиннадцатиметровый.

— Я не видел пенальти, это все было далеко от меня, — цитирует Marca Симеоне. — Я не сомневаюсь в том, что ВАР — это помощь. Иногда она нам выгодна, иногда невыгодна. Но были матчи, где никаких пенальти за такое не назначалось. А теперь вот...