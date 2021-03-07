Диего Симеоне: «До конца сезона еще много матчей»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1).

«Мы контролировали игру большую часть матча, здорово играли в обороне и имели хорошие моменты, но не реализовали их, за что и поплатились. В футболе необходимо выкладываться на полную и рисковать, если вы этого не делаете, то оппоненты будут сравнивать счет. 1:0 — это минимальное преимущество, которое нивелируется одним голом.

Лидерство в чемпионате? Не хочу делать никакие выводы, я вижу достаточно позитива в игре своей команды, но до конца сезона еще много матчей», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» продолжает лидировать в турнирной таблице. Второй идет «Барселона». «Реал» — третий.