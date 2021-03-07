Лапорта выигрывает выборы президента «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь избран на должность по итогам выборов в воскресенье, сообщает каталонское телевидение TV3.

Лапорта значительно обошел конкурентов, набрав 58,3 процента голосов. Второе место занял Виктор Фонт (31,3 процента голосов), а третьим стал Тони Фрейша (9,3).

Выборы президента сине-гранатовых состоялись 7 марта в Каталонии и Андорре. Прежним главой клуба был Жозеп Бартомеу, который покинул пост в октябре 2020 года.