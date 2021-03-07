«Реал Сосьедад» минимально обыграл «Леванте»
«Реал Сосьедад» минимально обыграл «Леванте» (1:0) в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.
Победный гол забил полузащитник хозяев Микель Мерино.
«Сосьедад» в 26 матчах набрал 45 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице, в активе «Леванте» 32 балла и 10-я строчка.
Чемпионат Испании. Лига 1
26-й тур
«Реал Сосьедад» — «Леванте» — 1:0 (1:0)
Гол: Мерино, 10.
Нереализованный пенальти: Оярсабаль, 22 (мимо)
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Гуриди, 81), Мерино, Субельдия, Субименди, Янузай (Порту, 73), Оярсабаль (Барренечеа, 73), Исак (К.Фернандес, 80).
«Леванте»: Карденас, Дуарте, Коке (Малса, 57), Везу, Тоньо (Клерк, 82), Сон, Рочина (Дукуре, 70), Вукчевич (Де Фрутос, 57), Барди, Моралес, Гомес (Рохер, 70).
Предупреждения: Рочина, 38. Гомес, 40.
Судья: Сото Градо (Испания).
7 марта. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
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