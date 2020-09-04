Депай в ближайшее время станет игроком «Барселоны»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной», сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго.

По информации источника, о переходе 26-летнего голландца к «сине-гранатовым» вскоре будет объявлено официально. Сообщается, что на покупке форварда настоял новый главный тренер каталонского клуба и экс-рулевой сборной Голландии Роналд Куман.

В сезоне-2020/21 Депай провел за «Лион» 1 матч и отличился хет-триком в ворота «Дижона». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44 миллиона евро.