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Депай в ближайшее время станет игроком «Барселоны»

12:58
Мемфис Депай. Фото AFP
Мемфис Депай. Фото AFP
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной», сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго.

По информации источника, о переходе 26-летнего голландца к «сине-гранатовым» вскоре будет объявлено официально. Сообщается, что на покупке форварда настоял новый главный тренер каталонского клуба и экс-рулевой сборной Голландии Роналд Куман.

В сезоне-2020/21 Депай провел за «Лион» 1 матч и отличился хет-триком в ворота «Дижона». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44 миллиона евро.

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