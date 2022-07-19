Депай не заинтересован в возвращении в чемпионат Англии

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не хочет возвращаться в чемпионат Англии, сообщает Sport.es.

Ранее стало известно, что 28-летнего нидерландца хочет подписать «Тоттенхэм». «Барселона» готова расстаться с форвардом в случае, если получит предложение в размере 20 миллионов евро.

Депай уже выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед» с июля 2015 года по январь 2017 года.

В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.