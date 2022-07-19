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Сегодня, 10:15

Депай не заинтересован в возвращении в чемпионат Англии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не хочет возвращаться в чемпионат Англии, сообщает Sport.es.

Ранее стало известно, что 28-летнего нидерландца хочет подписать «Тоттенхэм». «Барселона» готова расстаться с форвардом в случае, если получит предложение в размере 20 миллионов евро.

Депай уже выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед» с июля 2015 года по январь 2017 года.

В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/tottenham-pregunta-barca-memphis-13999685
Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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