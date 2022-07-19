Нападающий Кавани договорился о контракте с «Вильярреалом»

Нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Вильярреале». Испанский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 35-летним форвардом, сообщает Marca.

Сам Кавани также дал согласие на переход в «Вильярреал».

Этим летом покинул «Манчестер Юнайтед» после истечения срока контракта с английским клубом.

В прошедшем сезоне он провел за «МЮ» 20 матчей и забил 2 гола.