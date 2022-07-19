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Сегодня, 15:13

Нападающий Кавани договорился о контракте с «Вильярреалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Вильярреале». Испанский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 35-летним форвардом, сообщает Marca.

Сам Кавани также дал согласие на переход в «Вильярреал».

Этим летом покинул «Манчестер Юнайтед» после истечения срока контракта с английским клубом.

В прошедшем сезоне он провел за «МЮ» 20 матчей и забил 2 гола.

Эдинсон Кавани
ФК Вильярреал
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