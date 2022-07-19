Нападающий Кавани договорился о контракте с «Вильярреалом»
Нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Вильярреале». Испанский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 35-летним форвардом, сообщает Marca.
Сам Кавани также дал согласие на переход в «Вильярреал».
Этим летом покинул «Манчестер Юнайтед» после истечения срока контракта с английским клубом.
В прошедшем сезоне он провел за «МЮ» 20 матчей и забил 2 гола.
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|0-0
|0
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15
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|0
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
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|0
|0-0
|0
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18
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|0
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19
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
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|20:30
|
Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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