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Дембеле пришел на тренировку, несмотря на выходной

03:53
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в четверг приехал на базу клуба, чтобы потренироваться, несмотря на выходной. Как сообщает Sport.es, главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман устроил всем игрокам выходной, но француз решил поработать самостоятельно. Тким образом он хочет продемонстрировать свою решимость вернуться в состав.

Ранее появилась информация, что клуб может продать игрока из-за того, что тот несерьезно относится к своим обязанностям.

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