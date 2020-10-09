Дембеле пришел на тренировку, несмотря на выходной

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в четверг приехал на базу клуба, чтобы потренироваться, несмотря на выходной. Как сообщает Sport.es, главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман устроил всем игрокам выходной, но француз решил поработать самостоятельно. Тким образом он хочет продемонстрировать свою решимость вернуться в состав.

Ранее появилась информация, что клуб может продать игрока из-за того, что тот несерьезно относится к своим обязанностям.