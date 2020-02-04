Дембеле получил травму на тренировке «Барселоны». Он вернулся в общую группу неделю назад
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле почувствовал дискомфорт в ноге во время тренировки и был вынужден покинуть ее раньше времени, сообщает пресс-служба клуба. 22-летний француз неделю назад вернулся к работе в общей группе после того, как прошел длительный курс восстановления от повреждения мышцы бедра. Клуб заявил, что Дембеле вернется на реабилитацию, сроки возвращения не называются.
22-летний форвард принял участие лишь в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
LATEST NEWS | During this morning's training session, Ousmane Demb?l? felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2020