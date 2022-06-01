Марко Асенсио рассказал, что не хочет покидать «Реал»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не хочет уходить из мадридского клуба, сообщает Cadena SER.

Соглашения игрока с командой истекает летом 2023 года. К нему уже проявляли интерес ряд топ-клубов, однако сам футболист сообщил, что не хотел бы менять команду в будущем.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует продлевать контракт с 26-летним испанцем и готов продать его или включить в сделку.

В минувшем сезоне Асенсио сыграл 42 матча за «Реал», забив 12 голов и сделав 2 результативные передачи.