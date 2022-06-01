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Сегодня, 06:12

Марко Асенсио рассказал, что не хочет покидать «Реал»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не хочет уходить из мадридского клуба, сообщает Cadena SER.

Соглашения игрока с командой истекает летом 2023 года. К нему уже проявляли интерес ряд топ-клубов, однако сам футболист сообщил, что не хотел бы менять команду в будущем.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует продлевать контракт с 26-летним испанцем и готов продать его или включить в сделку.

В минувшем сезоне Асенсио сыграл 42 матча за «Реал», забив 12 голов и сделав 2 результативные передачи.

Марко Асенсио
ФК Реал
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3
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
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Реал – Бетис
 0 : 0
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
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 0 : 0
22.05 21:00
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 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Карим Бензема

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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