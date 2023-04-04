«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано»

«Валенсия» в матче 27-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1.

На гол Санти Комесана хозяева ответили точным ударом Джастина Клюйверта с пенальти.

После этого матча «Валенсия» с 27 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 37 очками — на восьмой строчке.