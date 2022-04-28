Дембеле хочет остаться в «Барселоне» ради работы с Хави

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле хочет остаться в каталонском клубе, так как ему нравится работать с главным тренером Хави, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 28 апреля состоится очередная встреча агента игрока и «Барселоны», чтобы обсудить его будущее.

Сообщается, что «Барселона» хочет сохранить игрока, Хави также удовлетворен результатами Дембеле. Футболист готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне».